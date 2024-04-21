Mardin Kızıltepe\'de seyir halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü.
Tepebaşı Mahallesi İpek Yolu üzerinde S.B. yönetimindeki 33 AOS 071 plakalı cipin motor kısmında yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü aracı park ederek, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine sevk edilen ekiplerce söndürülen yangında cip kullanılamaz hale geldi.
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