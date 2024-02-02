Mardin\'de Sığınmacı, Yerel ve Depremzede Kadınların Ekonomik Büyüme ve Başarısı için Kadın Girişimi Projesi kapsamında restoran açıldı

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Mardin'de "Sığınmacı, Yerel ve Depremzede Kadınların Ekonomik Büyüme ve Başarısı için Kadın Girişimi Projesi" kapsamında tasarlanan restoran hizmete girdi.

Merkez Artuklu ilçesinde 13 Mart Mahallesi'nde Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneğinin (MOKİD), Alman Welt Hunger Hilfe Derneği ve RTL Medya Grubu'nun desteğiyle yürüttüğü proje çerçevesinde MOKİD Mutfağı adlı restoran açıldı.

11 kadının istihdam edildiği restoranda, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek dağıtılacak, kadın kooperatiflerin hazırladığı ürünlerin satışı yapılarak kadınlara gelir sağlanacak.

MOKİD Başkanı Hülya Çelebioğlu, açılışta yaptığı konuşmada, restoranın örnek bir dayanışma modeli oluşturduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Amacımız 11 kadının istihdam edilmesi. Restoranda, ihtiyacı olan 3 bin 600 kişiye yemek dağıtımı yapılacak. Bunun yanında Mardin'de üretim yapan kadınların ürünlerini satacakları bir alan oluşturduk. Mardin'in askıda ekmek uygulamasını burada askıda yemek olarak hayata geçiriyoruz. İsteyenler askıda yemek bırakabilir. Hedefimiz burada da 10 bin insana askıda yemek vermektir."

Welt Hunger Hilfe Saha Sorumlusu Seda Sertdemir de restoranın sıfır atık biliciyle toplumsal duyarlılığı artırmayı hedeflediğini, bu çalışma modelinin örnek olması gerektiğini kaydetti.

AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin ise kadınların istihdamını destekleyen bu tür projelerin artmasını temenni etti.

Açılışa Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, bazı siyasi partilerin temsilcileri, kurum amirleri ve davetliler katıldı.