Mardin'de Silah Kaçakçılığına Operasyon: 19 Gözaltı - Son Dakika
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Mardin'de Silah Kaçakçılığına Operasyon: 19 Gözaltı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Mardin'de düzenlenen operasyonda 19 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

19.02.2025 09:18
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'de silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik "Hücre-13" operasyonunda 19 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 11'inin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mardin'de K.K'nin elebaşılığını yaptığı silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen "Hücre-13" operasyonu hakkında bilgi verdi.

Operasyonun Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, operasyonda 19 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 11'inin tutuklandığını, 3'ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiğini kaydetti.

Yerlikaya, operasyonda 30 ruhsatsız tabanca, 21 AK-47 kalaşnikof tüfeği, 3 G-3 piyade tüfeği, 2 M-16 piyade tüfeği, 19 av tüfeği, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 1 PKM makineli tüfek ele geçirildiğini belirterek, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Silah kaçakçılarıyla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçlarından soruşturma başlatıldığını aktaran Yerlikaya, operasyonları koordine eden Mardin Cumhuriyet Başsavcılığını ve operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Silah Kaçakçılığına Operasyon: 19 Gözaltı - Son Dakika

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