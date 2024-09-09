Mardin'de Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 10 Tutuklu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mardin'de Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 10 Tutuklu

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 24 şüpheliden 10'u tutuklandı.

09.09.2024 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 24 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Kırsal Ortaköy Mahallesi'nde 6 Eylül'de yaşanan silahlı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mardin'in kırsal Ortaköy Mahallesi'nde iki ailenin bazı fertleri arasında 6 Eylül'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taş, sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüşmüş, kavgada, Fethullah Ç, Ufuk Ç, Sekip Ç, Abdulhamit Ç, Maruf Ç, Ali Rıza Ç, Hamdullah Ç, Nurullah Ç, Melek Ç. ve Ahmet Ç. yaralanmıştı. Yaralılardan Fethullah Ç, tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Olaylar, 3-sayfa, Artuklu, mardin, Güncel, Hukuk, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 10 Tutuklu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:34 Türkiye Narin’e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda’dan güzel haber geldi Türkiye Narin'e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda'dan güzel haber geldi
15:51 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı İşte Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan o araç Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
08:50 Dinlene dinlene gol attılar Galatasaray’dan hazırlık maçında farklı tarife Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife
08:41 Günlerce aileyle yayın yapmıştı Didem Arslan Yılmaz’ın çıkışı büyük ses getirecek Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
07:55 MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı Zeynep yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! Zeynep yarışmaya veda etti
07:20 Narin’e ait DNA tespit edilmişti Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı
01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 16:51:03. #1.12#
SON DAKİKA: Mardin'de Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 10 Tutuklu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement