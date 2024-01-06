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Mardin'de, aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın, cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; araçtan inen bir kişinin pompalı tüfekle husumetlilerine ateş açtığı, olay yerine gelen jandarma ekiplerinin kavgaya müdahale ettiği, yaralıların ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı anlar yer aldı.
Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, jandarma ekiplerinin de şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışması devam ediyor. (DHA)
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Silahlı Kavga: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika