Mardin'de silahlı kavgada 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Mardin'de silahlı kavgada 9 şüpheli gözaltına alındı

Mardin\'de silahlı kavgada 9 şüpheli gözaltına alındı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karışan 9 şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı. Operasyonlarda 3 tabanca ele geçirildi.

06.05.2024 18:45
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tepebaşı Mahallesi'nde önceki gün iki grup arasında çıkan, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Mardin Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karışan 9 şüpheliyi tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, şüpheliler Ş.Ö, İ.D, M.A.Ö, H.Ş, M.E, S.E, A.S, M.S. ve A.S. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tepebaşı Mahallesi'nde 4 Mayıs'ta iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu S.D. (41), D.Ö. (23) ve C.S. (35) yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kızıltepe, Mardin, Kavga, Olay, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de silahlı kavgada 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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