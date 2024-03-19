Mardin'de bir otomobilin sis farına gizlenmiş 480 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Diyarbakır'dan Mardin'e gelen bir otomobilde arama yapıldı.
Aramada, sis farlarına zulalanmış 480 uyuşturucu hap ve araçta bulunan kişi üzerinde 4,45 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Sis Farına Gizlenmiş 480 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
Erzincan'da yapılan operasyonda, örgüt faaliyetlerinin deşifresi ile aranan 2 FETÖ mensubu yakalandı. H.T. ve M.G. isimli hükümlüler, cezaevine teslim edildi.
Ordu'da yaşayan 4 çocuk babası ve 29 torun sahibi 100 yaşındaki Hüseyin Aydoğan, 72 yıldır her gün aksatmadan günlük tutuyor. Aydoğan, günlük yazarak geçmiş anılarını hatırladığını ve bunun kendisine büyük fayda sağladığını belirtti.
Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, sürücülerden biri ile birlikte araçta bulunan bir çocuk dahil olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, 2018 yılında ailesine yönelik saldırıya ilişkin annesi Emine Şenyaşar ile Adalet Bakanlığı önünde "adalet mücadelesi" verdiklerini belirterek, barolardan eylemlerine destek vermesini istedi. Şenyaşar, Meclis'te annesi Emine Şenyaşar ile düzenlediği basın toplantısında, 2018 yılında ailesinden üç kişinin Suruç Devlet Hastanesi'nde öldürüldüğünü söyledi. Annesi ile birlikte Adalet Bakanlığının önünde 6 gündür eylem yaptıklarını belirten Şenyaşar, annesinin talebinin olayın aydınlatılması ve tutuklu bulunan oğlunun serbest bırakılması olduğunu kaydetti. Türkiye'de her alanda derin krizlerin yaşandığını ve bunun temelinde adaletsizliğin yattığını savunan Şenyaşar, "Bir yerde haksızlık, hukuksuzluk varsa savunma sessiz kalmamalı. Buradan Türkiye Barolar Birliği başta olmak üzere bütün barolara çağrımızı yapıyoruz. Adalet Bakanlığının önünde yapılan bu insanlık mücadelesine sahip çıkalım, sessiz kalmayalım. Bu insanlık suçuna ortak olmayalım." dedi. Şenyaşar, eski Şanlıurfa Valisi'nden mahkemeye gelerek tanık olarak gördüklerini anlatmasını da istedi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir Irak uyruklu kişi, kapısını kırdığı evden 3 gün boyunca 100 bin liralık eşya çaldı. Çaldığı eşyaları valizlerle taşıyan şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında, 274 adet sentetik ecza, 41 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 13,6 gram esrar, 6,26 gram skunk, 4 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 3 adet hassas terazi ve 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Uyuşturucu suçundan hapis cezası bulunan 1 kişi ile birlikte toplamda 16 kişi yakalandı.
Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana'da esnaf ziyaretleri sırasında Adanalıların belediyeden hizmet beklediğini belirtti. Kocaispir, 1 Nisan'da göreve gelmeleri durumunda Adana'nın sorunlarını çözeceklerini ifade etti.
İzmit Belediyesi, Ramazan ayının coşkusunu ve birlikteliğini kentin dört bir yanına taşımak için düzenlediği Ramazan'da Mahallenizdeyiz etkinlikleri Ayazma Mahallesinde devam ediyor. Program kapsamında meddah gösterileri, illüzyon gösterileri, bilgi yarışmaları, Karagöz ile Hacivat, Nasrettin Hoca ile Ramazan hikayeleri ve orta oyunu gibi geleneksel Türk tiyatrosunun en sevilen örnekleri vatandaşlarla buluşuyor. Ayrıca çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker ve Osmanlı macunu ikramı da yapılıyor. Minikler dans etkinliklerine yoğun ilgi göstererek doyasıya eğleniyor.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde ramazan ayı boyunca çocuklara yönelik çeşitli oyun aktiviteleri düzenleniyor. Belediye tarafından iftar sonrası oyun grupları hazırlanan çocuklar, aileleriyle birlikte eğlenceli vakit geçiriyor. Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, çocukların geleceği için çalışmaların artırılacağını belirtti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2016 yılında başlattığımız Yaşlı Destek Programı ile yaklaşık 88 bin hanede 128 bin yaşlımızın sosyal bakımlarını gerçekleştirdik.
Sizin düşünceleriniz neler ?