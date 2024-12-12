Mardin\'de SMA Hastası İçin Konulan Bağış Kutusu Çalındı

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MARDİN'de SMA hastası Aziz Zengin (2) için konulan bağış kutusunda biriken para çalındı.

Nusaybin ilçesinde SMA hastası Aziz Zengin'in tedavisi için Nusaybin Devlet Hastanesi girişine bağış kutusu konuldu. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, gece saatlerinde bağış kutusunu kırıp, içindeki para ve ses sistemine bağlı güç kaynağı bataryasını çalarak kaçtı. Aile, olayla ilgili suç duyurusunda bulunurken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.