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Mardin'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Mardin'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Durumu fark eden yakınları tarafından haber verilen 112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi ve zehirlenen kişiler Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Mardin\'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı
18.12.2023 - 16:14,
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen 4'ü çocuk 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan G.K'den (38) haber alamayan yakınları eve gitti.

Evde anne G.K. ve çocukları L.K (12), H.K (4), M.D.K (8), E.R.K. (10) ile C.G'yi (18) baygın halde bulan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 6 kişi Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mardin'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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