Mardin'de Spor Güvenliği Toplantısı

21.08.2025 11:12
Vali Akkoyun başkanlığında, 2025-2026 sezonu için spor güvenliği tedbirleri görüşüldü.

Mardin'de İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Dara Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, 2025-2026 sezonunda spor müsabakalarının güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldü.

Toplantıda, stadyum ve tribünlerde oturma düzeni ile fiziki güvenlik önlemleri, özel güvenlik görevlilerinin sorumlulukları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yükümlülükleri, otopark düzeni, ambulans, itfaiye ve zabıta hizmetleri ele alındı.

Ayrıca, müsabakaların akreditasyon süreçleri, misafir seyirci kapasitesinin belirlenmesi, tribünlerde afiş, pankart ve döviz kullanımına ilişkin kurallar ile eylül ayında Mardin'de oynanacak futbol müsabakalarının planlaması görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Akkoyun, sporun birleştirici ve kaynaştırıcı gücüne dikkat çekerek, güvenlik ve huzur içinde gerçekleştirilecek müsabakaların hem sporculara hem de taraftarlara önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

İlgili tüm kurumlarla koordineli çalışarak alınan kararları hassasiyetle uygulaması talimatını veren Akkoyun, Mardin'de sporun gelişmesi için gerekli tüm desteği vermeye devam edeceklerini, şehrin spor kültürünü güçlendirecek her türlü organizasyona katkı sağlamayı sürdüreceklerini kaydetti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Albay Şefik Kolat, İl Emniyet Müdürü Vekili Ali Hakan Alev, İl Gençlik ve Spor Müdürü Beytullah Birlik, ilgili kurum amirleri ile Mardin 1969 Spor Kulübü ve Mazıdağı Fosfat Spor Kulübü yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA

