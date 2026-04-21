Mardin\'de Su Baskınlarına Müdahale

Mardin'de su baskınlarından etkilenen bölgelerde Mardin Büyükşehir Belediyesi ve MARSU Genel Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, şehir genelinde etkili olan sağanakta oluşan su birikintileri ve taşkınlara karşı çalışmalar hız kesmeden sürdürüldü.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatları doğrultusunda 24 saat esasına göre çalışan ekipler, su baskınlarının yaşandığı noktalarda yağmur sularını tahliye etti.

Suların çekildiği evlerde kapsamlı temizlik çalışmaları yürütülerek mağduriyet yaşayan vatandaşlara destek sağlandı. Özellikle yaşlı ve engelli vatandaşların yaşam alanları yeniden kullanıma hazır hale getirildi.