Mardin'de Tarihi Alanda Çökme - Son Dakika
Mardin'de Tarihi Alanda Çökme

Mardin\'de Tarihi Alanda Çökme
16.04.2026 14:21
Mardin Artuklu ilçesinde yoğun yağış sonrası tarihi sit alanında yol ve istinat duvarında çökme meydana geldi.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde yoğun yağış sonrası tarihi sit alanı içerisinde bulunan yolun bazı kısımlarında ve bir istinat duvarında çökme meydana geldi.

Kentte etkili olan yoğun yağışların ardından tarihi sit alanı içerisinde yer alan Medrese Mahallesi'ndeki yolun bazı bölümlerinde ve bir istinat duvarında çökme oldu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan mahalle sakinlerinden Haluk Karadeniz, kentte etkili olan yoğun yağışlardan sonra mahallelerindeki yolda çökme meydana geldiğini söyledi.

Sabah saatlerinde büyük gürültüyle uyandıklarını belirten Karadeniz, "Sızıntılardan sonra çökme yaşandı. Şu an burası tehlike arz ediyor. Artuklu Belediye Başkanı ve ekipler de buraya geldi. Gerekli talimat verildi. En kısa sürede yapılacak." diye konuştu.

Artuklu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çökme sonrası belediye ekipleri oluşan hasarlara müdahale etmek üzere çalışmalara başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve teknik ekiplerle çökmelerin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Başkan Amak, tespit edilen riskli alanlarda onarım çalışmalarına en kısa sürede başlayacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de Tarihi Alanda Çökme - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı
İletişim Başkanlığı ve RTÜK’ten okul saldırılarına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı ve RTÜK'ten okul saldırılarına ilişkin açıklama
Gaziantep’te lise önünde kurusıkı tabancalı saldırı paniği Gaziantep'te lise önünde kurusıkı tabancalı saldırı paniği
Dövme yaptıran Gianluigi Donnarumma’dan ilginç tercih Dövme yaptıran Gianluigi Donnarumma'dan ilginç tercih
Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı

14:55
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
14:50
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı
Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı
14:29
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
14:12
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
13:50
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı! Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
12:45
Ayla Öğretmen’in cenazesinde kahreden olay Eşi tabut başında fenalaştı
Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Eşi tabut başında fenalaştı
SON DAKİKA: Mardin'de Tarihi Alanda Çökme - Son Dakika
