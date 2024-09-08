Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen, tarım işçilerini taşıyan minibüs dün akşam Bağış Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak sulama kanalının kenarına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, 21 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kızıltepe'de Minibüs Devrildi: 21 Yaralı - Son Dakika
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