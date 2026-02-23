Mardin'de Tarımda Bereket Dönemi - Son Dakika
Mardin'de Tarımda Bereket Dönemi

23.02.2026 11:21
Mardin'de etkili yağışlar, çiftçilerin yüzünü güldürdü; bu yıl tarımda yüksek rekolte bekleniyor.

MARDİN'de 3 yıldır devam eden kuraklığın ardından bu yıl etkili olan yağışlar, tarım arazilerine can suyu oldu. 3 milyon dönüm araziye sahip Mardin Ovası'nda çiftçinin yüzü gülerken, Kızıltepe Çiftçiler Derneği Başkanı Mikail Erbeyi, "2-3 defa karın yağması ve ardından etkili olan yağmur, Allah'ın rahmetidir. İnşallah bu rahmet, bereket olarak insanlara geri dönecek. Biz bu yıl, tarımda bereket yılı bekliyoruz. İnşallah bereket yılı olur" dedi.

Türkiye'de buğday ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı 3 milyon dönüm araziye sahip Mardin Ovası'nda kuraklık endişesi yaşayan çiftçilerin yüzü, bu yıl etkili olan yağışlar güldü. Ekili ürünlere can suyu olan yağışlar, başta hububat olmak üzere tarımsal ürünlerde yüksek rekolte beklentisini artırdı. Mardin'de kuruyan şelaleler ve çağlayanlar da yağışların ardından yeniden akmaya başladı. 'Kızıltepe Emrut travertenleri' olarak bilinen su kaynağı, şelaleler oluşturarak akarken; kuruma noktasına gelen Mazıdağı Karasu Çayı üzerindeki onlarca irili ufaklı çağlayan ve şelale de yeniden coşkun akıyor.

'YAĞIŞLAR VERİME DE YANSIYOR'

Kızıltepe Çiftçiler Derneği Başkanı Mikail Erbeyi, "Yıllardır özlediğimiz ve beklediğimiz kar yağışı ve yağmur bu yıl yağdı. Yağışlar çiftçilerimizin yüzünü güldürüyor. Mart ve nisan aylarında da yağmur bekliyoruz. İnşallah bu aylarda da güzel rahmet yağar. Tabii bu yağışlar verime de yansıyor. Aslında bu yağışlar sadece çiftçiler için değil, yer altı su kaynaklarımız ve barajlarımız için de çok iyi oldu. İnşallah bu yağışların tarımsal üretime olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Mezopotamya'nın en verimli topraklarında buğday ekildi. Sadece çok az bir alan kaldı, kalan topraklarda da buğday ekimi birkaç güne kadar biter diye düşünüyoruz" dedi.

'BU YIL TARIMDA BEREKET YILI BEKLİYORUZ'

Erbeyi, "2-3 defa karın yağması ve ardından etkili olan yağmur, Allah'ın rahmetidir. İnşallah bu rahmet, bereket olarak insanlara geri dönecek. Biz bu yıl, tarımda bereket yılı bekliyoruz. İnşallah bereket yılı olur. Yetkililerden ricamız; malumunuz olduğu üzere çiftçi girdiği maliyetleri çok yüksek. Elde ettiği ürünü para etmiyor. Hasat döneminde sattığı üründen çiftçi kar etmiyor. Onun için hükümetimizden, Tarım Bakanımızdan çiftçilerimizin çiftçiliğini devam ettirebilmesi için hem girdi maliyetleri hem de fiyat anlamında bir dizayn istiyoruz. Yağışlar çok güzeldi, karın özlemi bitti, yıllardır bölgemize kar gelmemişti. 2-3 sefer kar yağışı oldu ve ardından etkili olan yağmur toprağa can suyu oldu. İnşallah bu yıl bir sıkıntı yaşamayacağız. Bol ve bereketli bir hasat dönemi yaşarız" diye konuştu.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

