Mardin'de tartıştığı erkek öğrenciyi yaralayan kız adli kontrolle serbest bırakıldı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tartıştığı erkek öğrenciyi silahla yaralayan kız öğrenci adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Sanayi Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde dün bir lisede öğrenim gören ve okul yakınlarında tartıştığı aynı okuldaki bir arkadaşını silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 12. sınıf öğrencisi kızın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen kız öğrenci, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan erkek öğrenci de taburcu edildi.