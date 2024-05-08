Mardin'de tartıştığı erkek öğrenciyi yaralayan kız adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
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Mardin'de tartıştığı erkek öğrenciyi yaralayan kız adli kontrolle serbest bırakıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir lisede öğrenim gören kız öğrenci, okul yakınlarında tartıştığı erkek öğrenciyi silahla yaraladı. Gözaltına alınan kız öğrenci, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Yaralanan erkek öğrenci ise hastaneden taburcu edildi.

08.05.2024 15:41
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tartıştığı erkek öğrenciyi silahla yaralayan kız öğrenci adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Sanayi Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde dün bir lisede öğrenim gören ve okul yakınlarında tartıştığı aynı okuldaki bir arkadaşını silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 12. sınıf öğrencisi kızın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen kız öğrenci, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan erkek öğrenci de taburcu edildi.

Kaynak: AA

Kızıltepe, Mardin, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de tartıştığı erkek öğrenciyi yaralayan kız adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de tartıştığı erkek öğrenciyi yaralayan kız adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
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