Mardin\'de Tehlikeli Bisiklet Yolculuğu

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MARDİN'de kamyonun arkasına tutunarak ilerleyen bisikletli 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Hava Radar Rampası'nda yaşları 13 ile 15 arasında değişen bisikletli 3 çocuk, seyir halindeki bir kamyonun arkasına tutunarak ilerledi. Bir süre ilerleyen çocuklar, daha sonra gözden kayboldu. Çocukların tehlikeli yolculuğu, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,