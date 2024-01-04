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Mardin'de Teknoloji Bağımlılığı ve Sosyal Medya Okuryazarlığı Semineri Düzenlendi - Son Dakika
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Mardin'de Teknoloji Bağımlılığı ve Sosyal Medya Okuryazarlığı Semineri Düzenlendi

Mardin'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Şubesi tarafından düzenlenen 'Teknoloji Bağımlılığı ve Sosyal Medya Okuryazarlığı' konulu seminerde, katılımcılara bağımlılık ve sosyal medya konularında bilgi verildi. Seminere, Yeşilay Teknoloji Bağımlılığı Formatörü Ömer Babaoğlu da konuşmacı olarak katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, bağımlılıkla mücadelede görevlerini yerine getireceklerini belirtti.

Mardin\'de Teknoloji Bağımlılığı ve Sosyal Medya Okuryazarlığı Semineri Düzenlendi
04.01.2024 - 16:07,
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Mardin'de "Teknoloji Bağımlılığı ve Sosyal Medya Okuryazarlığı" konulu seminer gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Şubesince, Büşra Dalyan Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu Konferans Salonunda düzenlenen seminerde, katılımcılara teknoloji bağımlılığı ve sosyal medya okuryazarlığı konularında bilgi verildi.

Seminere, Yeşilay Teknoloji Bağımlılığı Formatörü Ömer Babaoğlu da konuşmacı olarak katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, bağımlılıkla mücadele kapsamında üzerlerine düşen görevi yerine getirmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: AA
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