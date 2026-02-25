Mardin\'de Tır Devrildi: Sürücü Yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Alakuş Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilenemeyen 26 KN 584 plakalı tır, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, tır sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücü, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
