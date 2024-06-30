Mardin'de tır ile otomobil çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mardin'de tır ile otomobil çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 6 kişiden 2'si hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan biri hamile olan Özlem K. idi. Kazada yaralanan diğer 4 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

30.06.2024 13:39
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişiden 2'si tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.

Mardin- Şırnak kara yolunun Mazıdağı kavşağında dün, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 16 ASG 012 plakalı tır ile 34 BEJ 927 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişiden Özlem K. (33) kaldırıldığı Diyarbakır'daki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Rojbin N. (31) ise tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özlem K'nin hamile olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan 4 kişinin tedavisi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde dün tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralanmış, kaza anı bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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