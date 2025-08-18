Mardin\'de Tır-Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 21 AFG 349 plakalı tır ile 34 LGL 62 plakalı otomobil, Mardin- Diyarbakır kara yolunun Mazıdağı Kavşağı'nda çarpıştı
Kazada, araçlardaki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.???????
