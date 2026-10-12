Mardin'de toz taşınımı hava kalitesini düşürdü, tarihi yapılar ve araçlar tozlandı - Son Dakika
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Mardin'de toz taşınımı hava kalitesini düşürdü, tarihi yapılar ve araçlar tozlandı

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Mardin\'de toz taşınımı hava kalitesini düşürdü, tarihi yapılar ve araçlar tozlandı
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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Mardin'de etkili olan toz taşınımı, tarihi yapıları, araçları ve balkonları tozla kapladı. Gökyüzü turuncuya bürünürken hava kalitesi düştü, bazı noktalarda görüş mesafesi azaldı ve dışarıya maskeyle çıkıldı.

MARDİN'de etkili olan toz taşınımı nedeniyle tarihi yapılar, araçlar ve evlerin balkonları tozla kaplandı. Gökyüzünün turuncuya büründüğü kentte hava kalitesi düşerken, bazıları dışarı maskeyle çıktı.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Mardin'de, toz taşınımı etkili oldu. Toz taşınımı rüzgarla birlikte kent merkezinde etkisini artırırken, bazı noktalarda görüş mesafesi düştü. Tarihi yapılar, araçlar ve evlerin balkonları tozla kaplandı. Toz bulutu nedeniyle gökyüzü turuncu renge büründü.

'MASKESİZ DIŞARI ÇIKMAYIN'

Toz taşınımı nedeniyle dışarıya maskeyle çıkan Halil Bakay, "Tozdan dolayı mecbur kalmadıkça dışarı çıkamıyoruz. Rahatsızlığım olduğu için maske ile çıktım. Tavsiyem kimse maskesiz dışarı çıkmasın. Bu toz çok kötüdür, normal bir toz değildir. Bu toz meyve ağaçlarına düşünce, ağaç bile artık meyve vermiyor" dedi.

Kaynak: DHA
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