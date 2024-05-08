Mardin'de Trafik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika
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Mardin'de Trafik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Mardin\'de Trafik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Mardin'in Midyat ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte trafik kazalarının azaltılması hedefleniyor. Trafik timleri tarafından dron destekli denetim yapıldı ve emniyet kemeri kullanımı denetlendi. Jandarma ekipleri ise sürücülere ve yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında bilgilendirme yaptı.

08.05.2024 12:09  Güncelleme: 12:16
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Mardin'in Midyat ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından düzenlenen etkinlikte trafik kazalarından kaynaklı can ve mal kayıplarının azaltılması hedefleniyor.

Trafik timlerince yolcu güvenliğinin sağlanması amacıyla Mardin-Midyat kara yolunda dron destekli denetim yapıldı.

Yolcu otobüsleri ve diğer toplu taşıma araçlarında da emniyet kemeri kullanımı ile ilgili denetim gerçekleştirildi. Denetimde ekipler sürücülere hız kurallarına uymaları, kırmızı ışıkta durmaları, alkollü araç kullanmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda bilgi verdi.

???????Jandarma ekipleri sürücülere ve yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Hafta dolayısıyla ayrıca okullarda trafik eğitimi verildi, trafik güvenliği konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti yapıldı, el broşürü dağıtıldı.

Kaynak: AA

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