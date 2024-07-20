Mardin'in Dargeçit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk, 4 kişi yaralandı.
Hasan K. (59) idaresindeki 02 HY 905 plakalı hafif ticari araç, Ilısu Barajı yolunda bariyere çarptı.
Sürücü ile araçtaki Selime K. (40), Berfin K. (21) ve Çınar K. (5) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de trafik kazası: 1 çocuk, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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