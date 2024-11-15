Mardin'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Artuklu- Kızıltepe kara yolunun Organize Sanayi Sitesi B kapısı mevkisinde Mazlum K. kontrolündeki motosiklet, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 PJ 278 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, Mazlum K. (31) hayatını kaybetti, İbrahim Halil Ç. (20) yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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