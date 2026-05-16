Mardin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Mardin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

16.05.2026 19:00
Ömerli'de takla atan araçta Türkiye Arslan yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

MARDİN'in Ömerli ilçesinde takla atan otomobildeki Türkiye Arslan (75) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ömerli ilçesi çıkışı Midyat kara yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 DZ 1389 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan Mehmet Selim A. (68), Ahmet Aslan C. (50) ve Türkiye Aslan isimli kadın yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ömerli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Türkiye Arslan, kurtarılamadı. Arslan'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

