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Mardin'de trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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Mardin'de trafik kazası: 5 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kızıltepe-Ceylanpınar kara yolunda şarampole devrilen otomobilde bulunan 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mardin\'de trafik kazası: 5 yaralı
20.01.2024 - 09:29,  Güncelleme: 09:30
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kızıltepe-Ceylanpınar kara yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ACC 289 plakalı otomobil şarampole devrildi.

Kazada, otomobildeki A.Y. (23), M.D. (31), F.B.D. (30), M.Y. (50) ve M.N.Y. (20) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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