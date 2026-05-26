Mardin'de Trafik Uygulamaları Sıkılaştı
Mardin'de Trafik Uygulamaları Sıkılaştı

26.05.2026 13:52
Mardin'de bayram öncesi trafik denetimleri arttı, sürücülere bilgilendirme yapıldı.

Mardin'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesi trafik uygulaması gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Mardin Valiliğinin talimatları doğrultusunda, vatandaşların bayramda huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla kentteki trafik denetimleri sıkılaştırıldı.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince ilde yapılan denetimlerde, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) ve dron desteğiyle emniyet kemeri ve ışık ihlali yapan, kavşak kurallarına uymayan, yayalara yol vermeyen, direksiyon başında cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yapıldı.

Mardin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de denetim yapan ekipler, otobüs şoförleri ve yolculara emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirme yaparak, bu kapsamda hazırlanan broşürleri dağıttı.

Öte yandan, terminalde sürücülere ve firma çalışanlarına alkollü araç kullanmanın tehlikesine dikkat çekmek amacıyla TÜBİTAK tarafından hazırlanan alkol simülasyon gözlüğü kullandırıldı.

Sürücüler taktıkları gözlükle, hazırlanan alanda dubaların arasından geçmeye çalıştı.

Ayrıca kontrol noktalarında uygulama yapan ekipler, durdurdukları araç sürücülerini emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı, hız sınırı konularında uyardı, alkollüyken araç kullanımının trafik güvenliği üzerindeki olumsuz etkilerini anlattı.

Ekipler, seyahat eden sürücü ve yolcuların bayramını kutlayarak, şeker ikramında bulundu, bilgilendirici broşür dağıttı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, yaptığı açıklamada, bayram tatilinde tüm vatandaşların trafikte seyir halindeyken dikkatli olmalarını istedi.

Sürücüleri hız sınırlarına uymaları ve direksiyon başında cep telefonu kullanmamaları konularında uyaran Akkoyun, yolculuk sırasında emniyet kemeri takmanın önemine değindi.

Akkoyun, "İnşallah bu bayram herhangi bir acı ve üzüntü yaşamadan huzur içerisinde tüm vatandaşlarımız tatillerini geçirirler ve evlerine dönerler. Bunun için her bir vatandaşımızın dikkat etmesi gerekiyor. Lütfen trafik kurallarına titizlikle uyalım." ifadelerini kullandı.

Mardin Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Başkomiser Salih Kürkçü de kentte tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Vatandaşların bayramlarını huzur ve güven içerisinde geçirmeleri ve gidecekleri yerlere sağ salim kavuşmaları için paydaş kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalarının devam ettiğini belirten Kürkçü, şunları kaydetti:

"Bayram tatili süresince alınacak trafik tedbirleri kapsamında trafik birimlerine diğer birimlerimizden personel takviyesi yapılmış olup, ilimiz geneli polis sorumluluk bölgesinde günlük 78 ekip, 10 motosikletli unsur ve 196 personel olmak üzere 11 günlük tatil süresince toplam 846 ekip, 110 motorize unsur ve 2 bin 129 personel trafik hizmeti verecektir. İlimizde hızdan kaynaklı kazaların önlenmesi amacıyla 5 mobil radar cihazı, 10 EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) hız koridoru ve 7 PTS (Plaka Tanıma Sistemi) hız koridorunda hız denetimleri yapılmaktadır."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Cep Telefonu, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Mardin, Güncel, Yaşam, Son Dakika

