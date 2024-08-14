Mardin'de traktöre arkadan çarpan otomobilde 1 bebek ve 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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MARDİN'DE TRAKTÖRE ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 1' BEBEK 2 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

MARDİN'de traktöre arkadan çarpan otomobildeki 5 kişiden 1'i bebek 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Mardin- Diyarbakır yolundaki kırsal Yukarıkonak Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 FNF 445 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 25 AD 438 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobildeki B.S. (23) ve M.A.K (1) olay yerinde yaşamını yitirirken, M.A. (20), K.E. (18) ve B.A.S. (18) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Cenazeler hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.