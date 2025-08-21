Mardin'de Üç Kadının Ölümü: Bağlantı Araştırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mardin'de Üç Kadının Ölümü: Bağlantı Araştırılıyor

21.08.2025 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de iki kız kardeş ve bir kadının ölü bulunmasıyla ilgili bağlantı araştırılıyor.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde öğleden sonra 2 kız kardeşin evlerinde ölü bulunmalarının ardından akşam saatlerinde farklı bir mahallede yaşayan ve kendisinden haber alınamayan Cemile Arslanhan (60) da evinde ölü bulundu. İki olayın birbiriyle bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

Merkez Artuklu ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Yeniyol Caddesi'nde oturan Leyla Işıktaş (60) ile ablası Muatter Işıktaş (65) öğleden sonra evlerinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, akşam saatlerinde benzer bir ölüm vakası daha yaşandı. Yalım Mahallesi'nde oturan ve kendisinden haber alınamayan Cemile Arslanhan'ın yakınları eve gitti. Arslanhan'ı hareketsiz halde yerde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Arslanhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Arslanhan'ın cenazesi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İki olayın bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Artuklu, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Mardin, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Üç Kadının Ölümü: Bağlantı Araştırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
Kaybolduktan 30 yıl sonra aynı kıyafetlerle geri döndü Kaybolduktan 30 yıl sonra aynı kıyafetlerle geri döndü
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 4 yaralı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 4 yaralı
Kadıköy’de sessiz gece Fenerbahçe turu deplasmana bıraktı Kadıköy'de sessiz gece! Fenerbahçe turu deplasmana bıraktı
Fenerbahçe’nin gol beklentisi taraftarları çıldırttı Fenerbahçe'nin gol beklentisi taraftarları çıldırttı
Kerem Aktürkoğlu’ndan maç içinde olay hamle Kerem Aktürkoğlu'ndan maç içinde olay hamle
5-0’lık tarihi maç İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları 5-0'lık tarihi maç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Kerem Aktürkoğlu’nun transferi iptal mi oldu Mourinho açıkladı Kerem Aktürkoğlu'nun transferi iptal mi oldu? Mourinho açıkladı
İtalya-İsrail maçı öncesi talep: Men edilsinler İtalya-İsrail maçı öncesi talep: Men edilsinler
“Babacan yargıç“ Frank Caprio hayatını kaybetti "Babacan yargıç" Frank Caprio hayatını kaybetti

18:38
İsrail’in “E1“ projesi Batı’yı ayaklandırdı 21 ülkeden Netanyahu’ya uyarı
İsrail'in "E1" projesi Batı'yı ayaklandırdı! 21 ülkeden Netanyahu'ya uyarı
16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 20:11:10. #7.12#
SON DAKİKA: Mardin'de Üç Kadının Ölümü: Bağlantı Araştırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.