MARDİN'de, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 15 kilo 850 gram metamfetamin bulunan TIR'ın şoförü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde taşındığı değerlendirilen TIR'ı takibe aldı. Kızıltepe ilçe merkezi girişinde bulunan polis kontrol noktasında durdurulan TIR'da, narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Aramada, gizlenmiş 15 kilo 850 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü, emniyetteki işlemlerinin sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?