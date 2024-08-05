Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yapılan denetimlerde, üzerinde uyuşturucu bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına karşı il genelinde operasyonlar ve denetimler sürüyor.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ve motosikletli timler tarafından ilçenin farklı noktalarında denetim yapıldı.

Denetimlerde, şüpheli 4 kişinin üzerinde yapılan aramada toplam 58,08 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.