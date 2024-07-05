Mardin'de Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 6 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Mardin'de Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 6 Kişi Yakalandı

Mardin'de gerçekleştirilen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 6 kişi yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alınan 2 ayrı araçta yapılan aramalarda 19 kilo 650 gram skunk ele geçirildi ve 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bir araç ve bir konutta yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 10 tabanca şarjörü ve 33 tabanca fişeği ele geçirildi ve 3 kişi gözaltına alındı.

05.07.2024 10:11
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Mardin'de düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 6 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe alınan 2 ayrı aracı Kızıltepe ve Ömerli ilçelerinde durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, 19 kilo 650 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince de yasa dışı silah ticareti ve silah kaçakçılığının önlenmesi amacıyla Nusaybin ilçesinde operasyonda yapıldı.

Bir araç ve konutta yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 10 tabanca şarjörü ve 33 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Nusaybin, Mardin, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 6 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 6 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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