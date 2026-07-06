Mardin\'de Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Mardin'in Kızıltepe ve Mazıdağı ilçelerinde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kızıltepe'nin Üçevler Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle anız ve boru, Atatürk Mahallesi'nde anız, Mazıdağı'n da Ekinciler Mahallesi'nde saman yangını çıktı.

İhbarlar üzerine bölgelere Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.