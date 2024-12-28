Mardin'de etkili olan yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte sabahın ilk ışıklarıyla etkili olmaya başlayan sis nedeniyle şehir merkezinin bazı kesimlerinde görüş mesafesi düştü.
Yoğun sis nedeniyle sürücüler trafikte dikkatli seyretti.
Yetkililer, sisin etkili olduğu yerlerde dikkatli olunması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücüleri uyardı.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Yoğun Sis Uyarısı - Son Dakika
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