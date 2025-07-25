Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Ravza Caddesi'nde yol düzenleme çalışması başlattı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında; yol yapımı, asfalt serimi, kaldırım yenileme ve orta refüj düzenlemesi gerçekleştirilecek.
Çalışmanın kısa sürede tamamlanarak caddeye daha modern ve düzenli bir görünüm kazandırılması hedefleniyor.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Yol Düzenleme Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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