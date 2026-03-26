Mardin'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi'nde, sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen ambulans, tır ve transit çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçlarda bulunan M.K. (42), B.K. (28), A.E. (22) ve Z.T. (36) yaralandı.
Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?