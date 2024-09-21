KAZADA ÖLENLER DEFNEDİLDİ
Mardin'in Derik ilçesinde, bugün sabah erken saatlerde sulama kanalına devrilen cipte hayatını kaybeden 3 kişiden Resul Demir'in (29) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından kırsal Ambarlı Mahallesi'nde defnedildi. Harun Eyüpoğlu (23) ile Kadri Durmaz'ın cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından ilçe merkezindeki Bahçelievler Mahallesi Abdullah Akın Mezarlığı'nda yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
Emrullah KARAKAŞ/ DERİK (Mardin),
Son Dakika › Güncel › Mardin'deki Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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