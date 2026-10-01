Mardin Derik'te hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

MARDİN'in Derik ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Tepebağ Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Z.E. (38) yönetimindeki 42 BAV 277 plakalı hafif ticari araç, ilçe merkezi yönüne seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen V.A. (40) yönetimindeki 46 AGP 037 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile hafif ticari araçtaki bir çocuk yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),