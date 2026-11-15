Mardin Derik\'te kömür yüklü tırdaki yangın söndürüldü, tır kullanılamaz hale geldi

Mardin'in Derik ilçesinde tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Soğukkuyu Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen kömür yüklü tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.