Mardin Derik'te kömür yüklü tırdaki yangın söndürüldü, tır kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Mardin Derik'te kömür yüklü tırdaki yangın söndürüldü, tır kullanılamaz hale geldi

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Mardin Derik\'te kömür yüklü tırdaki yangın söndürüldü, tır kullanılamaz hale geldi
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Mardin'in Derik ilçesindeki Soğukkuyu Mahallesi'nde kömür yüklü tırda çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Mardin'in Derik ilçesinde tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Soğukkuyu Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen kömür yüklü tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
İtfaiyeMardinGüncelDerikSon Dakika

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