Mardin\'e tam donanımlı 4 ambulans hizmete girdi

Sağlık Bakanlığı'nca Mardin İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen tam donanımlı 4 ambulans, törenle hizmete girdi.

Vali Tuncay Akkoyun, Mardin İl Sağlık Müdürlüğündeki törende yaptığı konuşmada, ambulansların bugün itibarıyla hizmet etmeye başladığını söyledi.

Ambulansların tam donanımlı ve yerli üretim olduğunu aktaran Akkoyun, vatandaşlardan gelen çağrıları herhangi gecikmeye mahal bırakmadan karşıladıklarını vurguladı.

2002 yılında bir ambulans bulunan kentte şu anda 55 ambulansın hizmet verdiğini ifade eden Akkoyun, şöyle konuştu:

"55 ambulans filomuzda 2 yeni doğan, obez ve çoklu hasta taşıma ile kar paletli ambulansımız vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. 2002 yılında ilimizde sadece bir acil sağlık hizmetleri istasyonu bulunmaktaydı bugün itibarıyla Mardin'de 34 acil sağlık hizmetleri istasyonumuz bulunmaktadır. Dolayısıyla güçlü bir sağlık çalışanı ekibiyle ve güçlü araçlarımızla daha iyi bir sağlık hizmeti verme konusunda hep birlikte gayret edeceğiz."

Akkoyun daha sonra İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz ile ambulansları inceledi.