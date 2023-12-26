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Mardin'e tam donanımlı 4 ambulans hizmete girdi - Son Dakika
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Mardin'e tam donanımlı 4 ambulans hizmete girdi

Sağlık Bakanlığı tarafından Mardin İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen tam donanımlı 4 ambulans, törenle hizmete girdi. Vali Tuncay Akkoyun, ambulansların hizmete başladığını belirterek, vatandaşlardan gelen çağrıları gecikmeye mahal bırakmadan karşıladıklarını vurguladı. Mardin'de şu anda 55 ambulansın hizmet verdiğini ifade eden Akkoyun, sağlık hizmetlerinin daha iyi bir şekilde sunulması için güçlü bir sağlık çalışanı ekibiyle ve araçlarla gayret edeceklerini söyledi.

Mardin\'e tam donanımlı 4 ambulans hizmete girdi
26.12.2023 - 19:37,
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Sağlık Bakanlığı'nca Mardin İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen tam donanımlı 4 ambulans, törenle hizmete girdi.

Vali Tuncay Akkoyun, Mardin İl Sağlık Müdürlüğündeki törende yaptığı konuşmada, ambulansların bugün itibarıyla hizmet etmeye başladığını söyledi.

Ambulansların tam donanımlı ve yerli üretim olduğunu aktaran Akkoyun, vatandaşlardan gelen çağrıları herhangi gecikmeye mahal bırakmadan karşıladıklarını vurguladı.

2002 yılında bir ambulans bulunan kentte şu anda 55 ambulansın hizmet verdiğini ifade eden Akkoyun, şöyle konuştu:

"55 ambulans filomuzda 2 yeni doğan, obez ve çoklu hasta taşıma ile kar paletli ambulansımız vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. 2002 yılında ilimizde sadece bir acil sağlık hizmetleri istasyonu bulunmaktaydı bugün itibarıyla Mardin'de 34 acil sağlık hizmetleri istasyonumuz bulunmaktadır. Dolayısıyla güçlü bir sağlık çalışanı ekibiyle ve güçlü araçlarımızla daha iyi bir sağlık hizmeti verme konusunda hep birlikte gayret edeceğiz."

Akkoyun daha sonra İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz ile ambulansları inceledi.

Kaynak: AA
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