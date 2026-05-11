Mardin'e Yeni Kalkınma Destekleri - Son Dakika
11.05.2026 13:39
DİKA, Mardin'de yerel kalkınma için 4 yeni yatırım alanını destekleyecek.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Aykut Aniç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Mardin'de desteklenecek alanlar hakkında bilgi verdi.

DİKA Genel Sekreteri Aniç, ajans merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, programın, bölgelerin sahip olduğu potansiyellerin değerlendirilmesi, atıl kaynakların harekete geçirilmesi ve yerel ihtiyaçların karşılanması yoluyla kalkınmayı yerelden başlatmayı hedeflediğini söyledi.

Program kapsamında her ilde belirlenen 4 öncelikli yatırım konusunun desteklendiğini ifade eden Aniç, şunları kaydetti:

"Mardin'de belirlenen 4 başlığımız ilimizin temel öncelikli sektörlerini hedefliyor. Bunlardan birincisi yaratıcı sektörler. Mardin'in turizm ve kültür potansiyelini ekonomik değere dönüştürmeyi hedefliyor. Tarihi dokusu, doğal plato alanları ve zengin kültürel mirası ile öne çıkan Mardin'de artık film platoları, post-prodüksiyon stüdyoları, tasarım kampüsleri ve kongre merkezleri, gösteri sanatları merkezi gibi nitelikli kültür endüstrilerine yönelik yatırımlar destek kapsamına alınıyor. İkincisi üzüm ve üzüm türevi katma değerli ürünler. Üzümde toplam üretimde Türkiye'de 5. sıradayız. Bu ürünleri daha katma değerli seviyeye getirmek için üzüm suyu, sirke, pekmez, pestil, tartarak asit üretimi gibi daha yüksek katma değerli ürünlerin üretimine yönelik tüm yatırımlarda yine bu avantajlı sisteminden yararlanabiliyorlar. Üçüncüsü, endüstriyel unlu mamuller üretimi. Noodle, dondurulmuş ürünler ve paketli atıştırmalıkların üretimini kapsayan yatırımlar hem iç pazar hem de ihracat açısından büyük potansiyel taşıyor. Dördüncüsü ise nişasta bazlı katma değerli ürünler üretimi. Dirençli nişasta, modifiye nişasta ve fonksiyonel gıdaların üretimini kapsayan bu yatırımlar, ilin güçlü tarımsal altyapısını yüksek katma değerli üretime dönüştürmeyi amaçlıyor."

Yeni teşvik programının mevcut sistemden çok daha avantajlı olduğunu anlatan Aniç, girişimcilere, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği ve yatırım yeri tahsisi gibi bir çok konuda destek verileceğini aktardı.

Aniç, belirlenen öncelikli yatırım alanları, faydalanılabilecek destek unsurları ve başvuru süreçleri hakkında bilgi almak isteyen girişimcileri ajansa beklediklerini kaydederek, başvuruların 15 Mayıs'a kadar sürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
