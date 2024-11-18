Mardin Havalimanı Ekim'de 64 Bin Yolcu Ağırladı

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Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı geçen ay 64 bin 185 yolcuya hizmet verdi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanında ekim ayında iç hat yolcu trafiği 64 bin 185 oldu.

Geçen ay, havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 683, dış hatlarda da 1 olmak üzere toplamda 684'e ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise ekim ayında toplamda 606 ton oldu.

Bu yılın ilk 10 ayında ise yolcu trafiği 641 bin 664, uçak trafiği 4 bin 206, yük trafiği ise 6 bin 54 ton olarak gerçekleşti.