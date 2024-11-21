Mardin'in Kurtuluşu 105. Yılında Kutlandı - Son Dakika
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Mardin'in Kurtuluşu 105. Yılında Kutlandı

Mardin\'in Kurtuluşu 105. Yılında Kutlandı

Mardin, düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılını törenle kutladı. Ziyaretler ve saygı duruşu yapıldı.

21.11.2024 12:16
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Mardin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümü dolayısıyla "Onur Günü" kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki törende, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

75. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen Songül Bozan, konuşmasında, Mardin'in asırlardır farklı medeniyet ve kültürlere ev sahipliği yaptığını söyledi.

Hoşgörü ve kardeşlik şehri olarak anılan Mardin'in tarih boyunca birçok devlet tarafından işgal edilmek istendiğini dile getiren Bozan, şunları kaydetti:

"Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nin parçalanmak istenmesi sonucunda aralarında Mardin'in de bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin İngiliz ve Fransız güçleri arasında paylaşılması hedeflenmişti. Mardin, Milli Mücadele döneminde önce bölgede ayrılıkçı bir harekat başlatmak isteyen İngilizler, daha sonrasında ise 21 Kasım 1919'da Fransız Komutan Norman önderliğindeki silahlı güçler tarafından işgal edilmek istenmiştir. Norman, Mardin'e gelerek şehrin kendilerine teslim edilmesini istemiş ancak şehrin ileri gelenleri ve Mardinliler buna şiddetle karşı çıkmışlardır. Bu durum karşısında ne yapacağını şaşıran Norman ve arkadaşları şehri terk etmek zorunda kalmışlardır. Ne mutlu bize ki Milli Mücadele döneminde şehrimize yönelik her türlü tehdit ve işgal düşüncesi çok kısa bir sürede son bulmuş, şehirdeki kuşatma kan dökülmeden bertaraf edilmiştir. Mardin halkı bu zor günlerde ülkenin birlik ve bütünlüğüne sahip çıkarak vatan sevgisinin ne denli yüce bir sevgi olduğunu dünyaya açıkça göstermiştir."

Törene, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu ile sivil toplum kuruluşu ve bazı siyasi partilerin temsilcileri, askeri ve mülki erkan, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'in Kurtuluşu 105. Yılında Kutlandı - Son Dakika

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