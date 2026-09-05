Mardin Kızıltepe\'de aşiret istişare çalıştayında toplumsal sorunlar ele alındı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde "Aşiretler İstişare Meclisi" çalıştayı düzenlendi.

İlçede bir düğün salonunda Mardin Aşiretler İstişare Meclisi tarafından düzenlenen çalıştayda toplumsal barış, aile yapısının karşı karşıya olduğu sorunlar, gençlerde bağımlılık ve sosyal dayanışma gibi konular ele alındı.

Mardin Aşiretler İstişare Meclisi Üyesi Fasih Memiş, çalıştayda yaptığı konuşmada, üç aylık bir hazırlık çalışmasının ardından çalıştayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çalışmayı ortak bir iradeye dönüştürmek istediklerini aktaran Memiş, "Ortak bir kimliğimiz, kültürümüz ve tarihimiz var. Güçlü akrabalık bağlarımız var. Güçlü ve bütün bunların ötesinde ortak bir sorumluluğumuz var. Toplumumuzun sorunları hepimizin sorunlarıdır. Bugün toplumumuzda giderek daha fazla hissedilen sosyal, ahlaki ve ailevi sorunları hep beraber konuşacağız." diye konuştu.

Çalıştayda, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleri sunum yaptı.

Programa, Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu Başkanı Şerif Öter, Şeyh Seyda Abdurrezzak Medresesi Başmüderrisi Muhammed Mehdi Seydaoğulları, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, aşiret mensupları, kanaat önderleri, alimler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.