Mardin Kızıltepe'de aşiret istişare çalıştayında toplumsal sorunlar ele alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin Kızıltepe'de aşiret istişare çalıştayında toplumsal sorunlar ele alındı

Mardin Kızıltepe\'de aşiret istişare çalıştayında toplumsal sorunlar ele alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Mardin Aşiretler İstişare Meclisi tarafından bir çalıştay düzenlendi. Toplumsal barış, aile sorunları, gençlerde bağımlılık ve sosyal dayanışma konularının ele alındığı programa akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve kanaat önderleri katıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde "Aşiretler İstişare Meclisi" çalıştayı düzenlendi.

İlçede bir düğün salonunda Mardin Aşiretler İstişare Meclisi tarafından düzenlenen çalıştayda toplumsal barış, aile yapısının karşı karşıya olduğu sorunlar, gençlerde bağımlılık ve sosyal dayanışma gibi konular ele alındı.

Mardin Aşiretler İstişare Meclisi Üyesi Fasih Memiş, çalıştayda yaptığı konuşmada, üç aylık bir hazırlık çalışmasının ardından çalıştayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çalışmayı ortak bir iradeye dönüştürmek istediklerini aktaran Memiş, "Ortak bir kimliğimiz, kültürümüz ve tarihimiz var. Güçlü akrabalık bağlarımız var. Güçlü ve bütün bunların ötesinde ortak bir sorumluluğumuz var. Toplumumuzun sorunları hepimizin sorunlarıdır. Bugün toplumumuzda giderek daha fazla hissedilen sosyal, ahlaki ve ailevi sorunları hep beraber konuşacağız." diye konuştu.

Çalıştayda, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleri sunum yaptı.

Programa, Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu Başkanı Şerif Öter, Şeyh Seyda Abdurrezzak Medresesi Başmüderrisi Muhammed Mehdi Seydaoğulları, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, aşiret mensupları, kanaat önderleri, alimler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Kızıltepe, Güncel, Mardin, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin Kızıltepe'de aşiret istişare çalıştayında toplumsal sorunlar ele alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 dakikada 1 milyon liralık vurgun yaptılar: O anlar kamerada 20 dakikada 1 milyon liralık vurgun yaptılar: O anlar kamerada
Saklandığı yer şeytanın bile aklına gelmez Yine de cezadan kaçamadı Saklandığı yer şeytanın bile aklına gelmez! Yine de cezadan kaçamadı
Ünlü ressamdan ilham aldı 81 yaşında ikinci sergisini açıyor Ünlü ressamdan ilham aldı! 81 yaşında ikinci sergisini açıyor
Deniz Göktaş’ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu Deniz Göktaş'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Ukrayna istihbaratının merkezi vuruldu, Zelenski misilleme talimatı verdi Ukrayna istihbaratının merkezi vuruldu, Zelenski misilleme talimatı verdi
Cin Fatih’ten Bakan Çiftçi’ye dikkat çeken hediye Cin Fatih'ten Bakan Çiftçi'ye dikkat çeken hediye

16:12
Abdülkerim Bardakcı taraftarı delirtti: Şampiyonlar Ligi’nde ne yapacağız
Abdülkerim Bardakcı taraftarı delirtti: Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacağız?
16:06
Ortaya çıkan tablo Bahçeli’yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum
Ortaya çıkan tablo Bahçeli'yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum
15:52
Gram altın yükselecek mi İslam Memiş’ten dikkat çeken yıl sonu tahmini
Gram altın yükselecek mi? İslam Memiş'ten dikkat çeken yıl sonu tahmini
15:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan kulüp başkanlarını Dolmabahçe’ye çağırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan kulüp başkanlarını Dolmabahçe'ye çağırdı
14:47
Tatilde yaptığı hareket sonu oldu 3 evladı babasız kaldı
Tatilde yaptığı hareket sonu oldu! 3 evladı babasız kaldı
14:27
Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak
Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 16:21:22. #7.12#
SON DAKİKA: Mardin Kızıltepe'de aşiret istişare çalıştayında toplumsal sorunlar ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement