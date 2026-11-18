Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kırsal Akdoğan Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgada, Z.D. (33) ve M.E.D. (17) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.