Mardin Kızıltepe'de iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Akdoğan Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaralanan 2 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Kırsal Akdoğan Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kavgada, Z.D. (33) ve M.E.D. (17) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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