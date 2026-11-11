Mardin Kızıltepe'de midibüs manevra yapınca refüje çıktı, 2 işçi yaralandı - Son Dakika
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Mardin Kızıltepe'de midibüs manevra yapınca refüje çıktı, 2 işçi yaralandı

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Mardin Kızıltepe\'de midibüs manevra yapınca refüje çıktı, 2 işçi yaralandı
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Mardin Kızıltepe'de bir midibüs, kavşakta duran motosiklete çarpmamak için manevra yapınca refüje çıktı; araçtaki 25 tekstil işçisinden 2'si yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi kaçtı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, motosiklete çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı midibüs refüje çıktı. 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi Galericiler Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşağa girip duran motosiklete çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı midibüs refüje çıktı. Kazada midibüsteki 25 tekstil işçisinden 2'si yaralandı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi ise kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kavşağa çıkan motosikletin durduğu, midibüs sürücüsünün ise ani frenle birlikte manevra yaptıktan sonra refüje çıktığı anlar yer aldı. Olayın ardından motosikletten inen bir kişinin yaya olarak, diğer kişinin ise motosikletle kaçtığı görüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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