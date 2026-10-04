Mardin Kızıltepe'de otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk öldü, sürücü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin Kızıltepe'de otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk öldü, sürücü yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin Kızıltepe\'de otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk öldü, sürücü yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akşam saatlerinde otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yakalanan otomobil sürücüsü ifade işlemleri için emniyete götürüldü, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarptığı Ayşenur Yılmaz (10), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sokakta oynayan Ayşenur Yılmaz'a çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayşenur, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayşenur'un cansız bedeni otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, bir süre sonra yakalanan otomobil sürücüsü ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Kızıltepe Devlet HastanesiTrafik KazalarıKızıltepeOtomobil3. SayfaMardinGüncelÇocukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Halkımızın teveccühü“ sözü başına iş açtı Eski SPK Başkanı’na soruşturma izni "Halkımızın teveccühü" sözü başına iş açtı! Eski SPK Başkanı'na soruşturma izni
Fatma Betül Sayan Kaya için iki soru önergesi: Tıp fakültesi ve İSBAK kayıtları Meclis gündeminde Fatma Betül Sayan Kaya için iki soru önergesi: Tıp fakültesi ve İSBAK kayıtları Meclis gündeminde
Türkiye şampiyonu 13 yaşındaki güreşçi Yusuf Taha Turp hayatını kaybetti Türkiye şampiyonu 13 yaşındaki güreşçi Yusuf Taha Turp hayatını kaybetti
A Milli Takım’da sakatlık İdmanı yarıda bıraktı A Milli Takım'da sakatlık! İdmanı yarıda bıraktı
Sürücüler dikkat Motorinde dev indirim bekleniyor Sürücüler dikkat! Motorinde dev indirim bekleniyor
İstanbullular dikkat Salı günü otobüs, metro, metrobüs ve vapur ücretsiz İstanbullular dikkat! Salı günü otobüs, metro, metrobüs ve vapur ücretsiz
Sarallarla barıştıktan sonra yemek düzenledi: İşte ilk sözleri Sarallarla barıştıktan sonra yemek düzenledi: İşte ilk sözleri
23:06
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan istifa çağrılarına zehir zemberek yanıt
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa çağrılarına zehir zemberek yanıt
23:04
“Berna’yı arıyorum“ dedi, 13 yerinden bıçaklandı
"Berna'yı arıyorum" dedi, 13 yerinden bıçaklandı
22:56
Vincenzo Montella’yı çıldırtan soru
Vincenzo Montella'yı çıldırtan soru
22:17
Hatay’da polisin yaptığı hareket Bakan Mustafa Çiftçi’yi duygulandırdı
Hatay'da polisin yaptığı hareket Bakan Mustafa Çiftçi'yi duygulandırdı
22:04
Dükkanının önünde öldürülen kuyumcu böyle tehdit edilmiş
Dükkanının önünde öldürülen kuyumcu böyle tehdit edilmiş
21:21
52 vatandaşımızın katiliydi Terörist Mihraç Ural’ın yardımcısı Suriye’de yakalandı
52 vatandaşımızın katiliydi! Terörist Mihraç Ural'ın yardımcısı Suriye'de yakalandı
20:04
Fatma Betül Sayan Kaya’yı hedef almıştı AK Parti Milletvekili Bayram’dan özür açıklaması
Fatma Betül Sayan Kaya'yı hedef almıştı! AK Parti Milletvekili Bayram'dan özür açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 23:26:41. #.0.3#
SON DAKİKA: Mardin Kızıltepe'de otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk öldü, sürücü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei