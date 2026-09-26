Mardin Kızıltepe'de yola dökülen sebze meyveyi sürücüler toplayıp kasaya taşıdı - Son Dakika
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Mardin Kızıltepe'de yola dökülen sebze meyveyi sürücüler toplayıp kasaya taşıdı

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Mardin Kızıltepe\'de yola dökülen sebze meyveyi sürücüler toplayıp kasaya taşıdı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kamyonetin kasasından yola dökülen sebze ve meyveler, kara yolunda trafiği durdurdu. Araçlarından inen diğer sürücüler, kamyonet sürücüsüne yardım edip yola saçılan ürünleri toplayarak yeniden kasaya taşıdı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kasasından yola dökülen sebze ve meyveleri, diğer sürücüler araçlarından inerek topladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonetin kasasındaki sebze ve meyveler, Cihanpol Kavşağı'nda kapağın açılmasının ardından yola döküldü. Mardin-Kızıltepe kara yolundaki trafik, yola saçılan sebze ve meyveler nedeniyle durdu. Araçlarından inen trafikteki diğer sürücüler, kamyonet sürücüsüne yardım ederek, yola dökülen sebze ve meyveleri topladı ve yeniden kamyonetin kasasına taşıdı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Trafik KazalarıKızıltepeMardinGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Mardin Kızıltepe'de yola dökülen sebze meyveyi sürücüler toplayıp kasaya taşıdı - Son Dakika
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