Mardin Kızıltepe\'de husumetlisini ağır yaralayan 2 şüphelinin kayıtları ortaya çıktı

Mardin Kızıltepe'de husumetlisini ağır yaralayan 2 şüphelinin kayıtları ortaya çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mardin Kızıltepe'de tartıştıkları husumetlileri S.G.'yi (39) tabancayla ağır yaralayan 2 şüphelinin cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin olay yerine dönüp yerde mermi kovanı aradığı görüldü.
VURDUKTAN SONRA OLAY YERİNDE BOŞ KOVAN ARADILAR
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, tartıştıkları husumetlileri S.G.'yi (39), tabancayla vurarak ağır yaralayan 2 şüphelinin olaydan sonraki cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 1 kadın yaralının yanında dururken, 2 şüphelinin önce ara sokağa girdiği ardından tekrar olay yerine gelip yerde mermi kovanı ararken görüldü.
Salih KESKİN/MARDİN,
Kaynak: DHA
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