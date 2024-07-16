Mardin Midyat'ta 15 Temmuz anma etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Mardin Midyat'ta 15 Temmuz anma etkinliği düzenlendi

Mardin'in Midyat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Midyat Belediyesi tarafından ödüllü 'Halk Koşusu' gerçekleştirildi, sergi açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması izlendi. Programda şiirler okundu, ilahiler seslendirildi. Dereceye girenlere ödüller verildi, vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Etkinliğe birçok yetkili ve vatandaş katıldı.

16.07.2024 10:14
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Mardin'in Midyat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında Midyat Belediyesi tarafından ödüllü "Halk Koşusu" gerçekleştirildi, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilen fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

Anıt Park'ta devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması alandaki dev ekranlardan izletildi.

Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, yaptığı konuşmada, "Bugün hem bir ihanetin hem de bir kahramanlığın yıl dönümüdür. Bugünü unutmamak, bugünün tekrarlanmasına müsaade etmemek için bu programları yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Veysi Şahin ise bir yandan şehitlerin hüznünü yaşarken diğer taraftan da dünyada eşine az rastlanır bir direnişe şahit olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Gün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin okunduğu programda ilahiler seslendirildi, sinevizyon gösterimi yapıldı.

Programda, İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz tarafından dualar okundu.

Midyat Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Etkinliğin düzenlendiği meydanda Midyat Belediyesi tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Meydanda toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla marşlara eşlik etti.

Etkinliğe, Garnizon Komutan Vekili Piyade Yarbay Alaattin Erkan, Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Meral, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin Midyat'ta 15 Temmuz anma etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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